مصطفى جاد يطرح أغنية “هو ده الكلام”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 01:27 مساءً - طرح المطرب مصطفى جاد، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "هو ده الكلام" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

أغنية "هو ده الكلام" كلمات والحان مصطفى جاد، وتوزيع أمين نبيل.

يذكر أن الفنانة كارمن سلميان، أكدت أنها تأخذ رأي زوجها الملحن مصطفى جاد في الأعمال الخاصة بها كما يأخذ رأيها هو الآخر.

جدير بالذكر أن أغنية أغنية «كلام كبار»، التي طرحها مصطفى جاد، حققت نجاحًا كبير فور طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "وتيوب".

أغنية كلام كبار، لـ مصطفى جاد تحمل طابع المقسوم الموسيقيّ المصريّ بخلطة حديثة تحمل مزيجاً من موسيقى الـEDM والهيب هوب، كتب كلماتها أحمد سرور ومُصطفى جاد لحّنها أيضاً، أمّا التوزيع والميكس لـMAZ، وتولى عمليّة الماسترينج Nick Burchal .