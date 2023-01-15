على الحجار يحيى حفلا مجانيا بمكتبة الإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 01:27 مساءً - يحيي الفنان على الحجار حفلا غنائيا مجانيا بمكتبة الإسكندرية يوم 17 يناير الجارى بمناسبة مرور 10 سنوات على رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي.

ويقام الحفل يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير في مكتبة الإسكندرية الساعة في تمام 7 مساء، وبجانب الحفل تقام ندوة خاصة يديرها راجح داود وتستضيف الإعلامية ميرفت القفاص وزوجة عمار الشريعي.

ومن ناحية اخرى يحيى الفنان على الحجار ونجله أحمد على الحجار حفلا غنائيًا على خشبة مسرح ساقية الصاوى تحت شعار “ليلة فى حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار” .

ويقام الحفل يوم ٢٦ يناير الجارى فى تمام 8 مساء وتم طرح التذاكر بسعر 200 جنيه.