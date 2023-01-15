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شاهد.. بعد حفلتها الضخمة في الكويت.. شيرين: غنيت بطبقات عمري ما غنيتها..وكنت...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 12:29 مساءً - كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن تفاصيل حفلها الضخمة في الكويت، مؤكدة أنها كانت تشعر بخوف وقلق شديد، وغنت بطبقات جديدة لأول مرة، وكانت سعيدة لأن الحفلة كانت بشكل مختلف.

وقالت «شيرين» خلال تصريحات تلفزيونية، «أهل الكويت شعب كريم وبيحبني جدا، و مكنتش فاكرة أني كنت وحشاهم أوي كده وكانوا عايزين يسمعوني، مضيفة : «غنيت بطبقات عمري ما غنيتها وصوتي كان مفتوح، وكنت مبسوطة الجمهور الذواق».

وأضافت «شيرين» أنها مهتمة الفترة الحالية بأنشطة مختلفة بين العمل والرياضة وبناتها، وهناك تجهيزات وتحضيرات لتقديم ألبوم جديد، قائلة : «حسام معايا زي الفل».

وعن زيارتها لفضل شاكر، أشارت «شيرين» إلى أن هناك أصدقاء مشتركة بينها وبين المطرب فضل شاكر، وحريصة على التواصل معه هاتفيا، فقررت زيارته للاطمئنان عليه بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وهو بصحة جيدة ويحضر لجمهوره مفاجأة قريبا، معقبة: «ضباط الجيش اللبناني على راسي من فوق».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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