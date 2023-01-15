اتفرج- انت الان تتابع خبر سعر تذاكر حفل رامي صبري على الكورنيش.. هيحتفل بألبومه الجديد مع جمهوره والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سوف يقوم الفنان رامي صبري بإحياء حفل غنائي مساء يوم الجمعة 27 يناير 2023، وذلك يكون داخل أحد الأماكن الكبرى والشهيرة التي تطل على كورنيش النيل، وينتظر الحفل عدد كبير من المتابعين الذين يحبون الاستماع له دائماً.
سعر تذاكر حفل رامي صبري يوم الجمعة 27 يناير 2023
وحرص الفنان رامي صبري على الترويج لحفلة الغنائي من خلال نشره البوستر الرسمي الذي يخصه على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات، انستجرام وقسم أسعار التذاكر لـ 3 فئات وهم:
الفئة الأولى بـ 1000 جنيه.
الفئة الثانية 1500 جنيه.
أما الفئة الثالثة والأخيرة سعرها 2000 جنيه.
احتفال رامي صبري بالألبوم الجديد
ومن المحتمل أن يحتفل رامي في حفله مع الجمهور بألبومه الغنائي الجديد “معايا هتبدع”، وهو يوجد فيه الكثير من الأغاني ومنها “معايا هتبدع” على 8 أغنيات متنوعة، هي: “معايا هتبدع”، “يمكن خير”، “لما بيوحشني”، “احنا في حتة تانية”، “إنت الأصل”، و”بتفتكرني ساعات”، و”حبينا”، و”فاكر نفسك هدية”.