اتفرج- انت الان تتابع خبر سعر تذاكر حفل رامي صبري على الكورنيش.. هيحتفل بألبومه الجديد مع جمهوره والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سوف يقوم الفنان رامي صبري بإحياء حفل غنائي مساء يوم الجمعة 27 يناير 2023، وذلك يكون داخل أحد الأماكن الكبرى والشهيرة التي تطل على كورنيش النيل، وينتظر الحفل عدد كبير من المتابعين الذين يحبون الاستماع له دائماً.

سعر تذاكر حفل رامي صبري يوم الجمعة 27 يناير 2023

وحرص الفنان رامي صبري على الترويج لحفلة الغنائي من خلال نشره البوستر الرسمي الذي يخصه على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات، انستجرام وقسم أسعار التذاكر لـ 3 فئات وهم: