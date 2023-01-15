اتفرج- انت الان تتابع خبر قصة هروب فيفي عبده من نمر أكل صاحبه بكينيا.. بعدها طلبت الطلاق التفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سردت الفنانة فيفي عبده الكثير من التفاصيل الخاصة بالتجربة المرعبة التي عاشتها في كينيا، وذلك خلال قيامها برحلة سفاري مع زوجها وشريكه وزوجته، وتعد من أبرز القصص المرعبة التي تعرضت لها.

فيفي عبده تطب الطلاب من زوجها

وكشفت الفنانة فيفي عبده على أنها كانت على معرفة بالكثير من الاستعدادات المطلوبة لهذه الرحلة، وقالت “لبست هدوم السفاري، وجوزي وصاحبه ومراته أخذوا البنادق وراحوا يصادوا غزال، لكن أنا طلبت أنتظر في العربية لآني مش جريئة”.

وتابعت فيفي أثناء استضافتها في برنامج “كتاب الشهرة” الذي يقوم بتقديمه الإعلامي علي ياسين على قناة الجديد، وقالت “اكتشفت إن الشخص المسؤول عن حراستي لا يملك بندقية وكان معاه عصاية، فصرخت ورجعوني مكان إقامتي بالطيارة الهليكوبتر، وجوزي رجع بينزف من مناخيره، لآنه بدل ما يضرب الغزالة بالبندقية ضرب نفسه”.

وأضافت قائلة “طلبوا مني أنتظر في الشاليه وقفلوا الباب، وفجأة نمر نط من الشباك عندي، وكان النمر أكل صاحبه في نفس السنة، وقلبي وقف لكن عشان أنا راقصة ورياضية نطيت فوق مكان عالي النمر مقدرش يوصل له، ولما رجعت مصر طلبت الطلاق”.

طفولة فيفي عبده

وأنها قائلة “أمي كانت تضربنا بالكرباج، هي كانت قاسية جدا لكن ربتنا، ولو واحدة في أخواتي عملت غلطة تضربنا كلنا، مرة رجعت البيت لقيت أمي معلقة أختي في النجفة ووشها وارم من الضرب”.