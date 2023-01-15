اتفرج- انت الان تتابع خبر من هي المذيعة منى العمدة؟.. تصدرت تريند جوجل بعد إيقافها عن العمل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جاء أسم الإعلامية منى العمدة على رأس تريند جوجل ومؤشرات البحث المختلفة في الساعات الأخيرة الماضية، وهذا جاء بسبب ظهورها بفستان قصير جداً على الهواء في برنامجها على قناة النهار الفضائية “الجمهورية الجديدة”.

معلومات عن الإعلامية منى العمدة

وتداول الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خاص بالإعلامية منى العمدة، حيث أنها تقدم فيه لمحة عن العديد من المواضيع التي سوف يتم تناولها البرنامج في موسمه الثاني، وهي ظهرت في الفيديو الإطلالة التي أثارت الكثير منه الانتقادات الخاصة برواد مواقع التواصل الاجتماعي.

والإعلامية منى العمدة تجمع بين الكثير من المجالات حيث أنها صيدلانية في الدراسية وتقدم برامج تليفزيونية، وأعلنت في العام الفائت عن مشاركتها في مسلسل “بيت الشدة”، وهو الذي تم عرضه في رمضان الفائت، وهو من بطولة النجمة وفاء عامر والنجم احمد وفيق، ونظراً إلى تفوقها في كلية العلوم تم تعيينها كمعيدة في قسم الكيمياء بالكلية.