اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. إيمان العاصي تتألق بالأسود الجرئ في هذا المكان الغير متوقع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت إيمان العاصي خلال تواجدها في وسط الصحراء بإطلالة كاجول مرتدية ملابس من اللون الأسود ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم القليل المكياج وأحمر الشفاه وترك شعرها على ظهرها ووضع قبعة على شعرها

وتواصل الفنانة المصرية تصوير المشاهد الخاصة بها من مسلسل العمدة جعفر المقرر عرضه في شهر رمضان القادم مع الفنان محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.