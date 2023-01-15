اتفرج- انت الان تتابع خبر قصة صورة منى فاروق مع عصام الحضري.. اعرفوها وأول تعليق لها عليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة منى فاروق وهي تهنئ الكابتن عصام الحضري حارس المنتخب المصري السابق بعيد ميلاده، وهو الذي يوافق يوم 15 يناير، ولذلك ظهرت معه ومع عائلته في العديد من الصور.

تعليق منى فاروق على صورتها مع عصام الحضري

وقامت منى فاروق بنشر صورة تجمع بينها وبين الحضري من خلال خاصة القصص المصورة على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، قالت “كل سنة وحضرتك طيب.. السد العالي”.