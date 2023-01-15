شاهد.. شاكيرا تستعين بدمية شمطاء أمام شرفة حماتها السابقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 10:33 صباحاً - مازالت الحرب الباردة بين شاكيرا وجيرارد بيكيه مستمرة خاصة بعد أن طرحت الأولى كليب أغنيتها الجديدة والتى تهاجم فيه حبيبها السابق.

وقررت شاكيرا أن تهاجم أيضا والدة بيكيه من خلال وضع دمية شمطاء على شرفة منزلها التي تطل على منزل جارتها أم بيكيه، كما قامت بتشغيل أغنيتها الجديدة بأعلى صوت ولساعات طويلة.

وكانت شاكيرا قررت أن تكون أغنيتها الجديدة هجوم موجهة لـ حبيبها السابق بيكيه الذي تركها من اجل سيدة أخرى.

أطلقت شاكيرا الأغنية لـ تحدث في غضون ساعات قليلة ضجة عالمية ضخمة ومشاهدات بـ الملايين، بسبب كلمات الأغنية الهجومية.

فكانت الجملة التي أحدثت داوي انفجار بين الثنائي " أنت استبدلت الساعة الرولكس بالكاسيو"، ليرد عليها بيكيه في بث مباشر أثناء الترويج لبطولته Kings League ": ساعة كاسبو تدوم مدى الحياة".

بل وأشار بيكيه أنه اتفق مع شركة الساعات اليابانية لـ إهداء كل شخص مشارك في بطولته ساعة يد.

خرجت شركة كاسيو للرد على تهكم النجمة شاكيرا، وقالت في تدوينة لها على صفحة الشركة:" شاكيرا ، قد لا نكون رولكس ولكن من الواضح أن عملائنا مخلصون لنا".