عصام كاريكا لـ منتقدية: ”هتشتمني هشتمك”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 04:31 مساءً - أعرب الفنان عصام كاريكا عن استياءه من تعليقات بعض المنتقدين، بعدما نشر «بوست» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يدعم فيه زملاءه الذين يمرون بمحن مثل منة شلبي وشيرين عبد الوهاب.

وقال عصام كاريكا في فيديو نشر له عبر الصفحة الخاصة لـ "Et بالعربي": «زميلة تكون في محنة معملتش أكتر من أني كتبت بوست قولت ربنا يعديكي المحنة ودخلت شتمت كل اللى بيشتموا».

وأضاف: «حذفت المنشور ولكن بعد أن قومت برد الإساءة لهم بنفس الطريقة، ولا أدرى ما سبب كل هذه الكراهية والحقد عندما أدعم زميلة لي تمر بأزمة».

الصعايدة:

يذكر أنه بدأ النجمين عصام كاريكا وأحمد شيبة تصوير أغنيتهما الجديدة "الصعايدة" داخل إحدى الفيلات وبعض الحقول الزراعية بمدينة الفيوم التي كتبها هشام الجخ وألحان وتوزيع كاريكا ويستمر التصوير لمدة يومان ويتوقع طرح الكليب في موسم منتصف العام الدراسي الذي يبدأ أول شهر فبراير المقبل.

أخر الأعمال:

والجدير بالذكر أن عصام كاريكا ابتعد عن الوسط الفني بعد تلحينه مسرحية لوكاندة الأوباش عام 2019، من إخراج أشرف زكي، وتأليف محمد عز الدين، وشارك في المسرحية العديد من الفنانين، من بينهم حسن الرداد، مايا دياب، ماجد المصري، هالة فاخر، حمدي الميرغني، وحسن الصغير.

وأيضا أغنية "أهلك ليه مش مربينك" وهي من كلماته وألحانه كما طرح قبلها أغنية "حياتي ارتاحت" وهي من كلمات مصطفى محمد، ألحان عصام كاريكا، توزيع جيزو، ميكس وماستر محمد جود