الإثنين مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 03:29 مساءً - تقيم وزارة الثقافة لحضور مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين الموافق ١٦ يناير ، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، في تمام الثانية ظهراً للإعلان عن تفاصيل أنشطة وفعاليات وجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 54 والذي ينطلق خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير

يعقد المؤتمر بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والسفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة،والتي تحل كضيف شرف للمعرض هذا العام ، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وممثلي الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات المنفذة للمنصة الخاصة بالمعرض، وأعضاء اللجنة العليا للمعرض

يشهد المؤتمر الإعلان عن أبرز الفعاليات وضيوف البرنامج الثقافي من داخل مصر وخارجها ، كما يشهد الإعلان عن الملصق الدعائي للنسخة ال54 من المعرض ، وعدد الدول التي ستشارك ،والتسهيلات المقدمة لضيوف المعرض هذا العام.