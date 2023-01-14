بالصور..حنان مطاوع تبهر جمهورها في أحدث ظهور

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 02:29 مساءً - نشرت الفنانة حنان مطاوع، صوراً جديدة لها في احدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وارتدت حنان مطاوع معطف طويل أبيض في لوك كاجوال شتوي لقى إعجاب جمهورها.

يذكر أن النجمة حنان مطاوع كشفت في تصريح خاص لصدى البلد عن أمنياتها في العام الجديد ونجاحاتها في 2022.

وقالت حنان مطاوع في تصريح خاص لصدى البلد : "راضية بعام ٢٠٢٢ وبمسلسل وجوه والأصداء الكبيرة اللي عملها".

وتابعت: "وسعيدة أيضا بنجاحي في فيلم قابل للكسر واني اخدت ٤ جوائز دولية عنه والخامس من مصر".