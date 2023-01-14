شاهد.. إطلالة غريبة لزوجة ماجد المصري في عز البرد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 02:29 مساءً - حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت زوجة ماجد المصري في الصورة بإطلالة صيفية، حيث راتدت توب ذا أكمام مشكوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مع بنطلون بنفس اللون مما كشف عن قوامها المثالي.

انتعلت زوجة ماجد المصري بوت طويل للغاية باللون الأبيض مع حقيبة يد أنيقة وصغيرةالحجم، أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها الأنسيابي الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.