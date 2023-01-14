للمرة الثانية.. هشام جمال يتعاون مع ليلي زاهر في عمل فني جديد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 02:29 مساءً - أعلن الفنان و المنتج الفني هشام جمال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام"، عن عمل فني جديد سيجمعه مع الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، والذي من المقرر عرضه في الفترة المقبلة.

ونشر هشام جمال، مجموعة من الصور تجمعه بـ ليلى زاهر، وكشف من خلالها عن السبب وراء اختفاءهما في الفترة الأخيرة مشيرًا إلى أنهما يحضران إلى عمل فني جديد سيكون مختلف عما قدماه سابقًا، وعلق علي الصورة قائلا: «مختفيين بقالنا فتره عشان شغالين على حاجه متعبناش ولا اتبهدلنا واحنا بنعملها خاااالص ، بس وعد انكوا هتشوفوا حاجه مختلفه وجديده وتستاهل التعب الحمد لله».

والجدير بالذكر أن الثنائي هشام جمال وليلى زاهر، قد عملا سويًا في بطولة مسلسل «في بيتنا روبوت» والذي حقق نجاحاً كبيراً في مصر والوطن العربي في جزءيه الأول والثاني.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب يعمل مهندس ويخترع روبوت ليساعده في الأعمال والمهام ويشارك به في مسابقة ما، مع زواجه من حبيبته ويحدث بينهما عدد من المشاكل بسبب الروبوت.

وشارك في المسلسل عدد كبير من الأبطال أبرزهم شيماء سيف، عمرو وهبة، مي دياب، محمد أوتاكا، طه دسوقي، وغيرهم من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.