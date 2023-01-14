منصة شاهد.. تطلق أول حلقتين من الملحمة الدرامية دكه العبيد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 02:29 مساءً - انطلقت البارحة منصة شاهد في عرض أول حلقتين من الملحمة الدرامية #دكة_العبيد الذي يعد من أضخم مجموعة MBC ، تم تصويره في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، وجبال القوقاز، والهند، وأفريقيا، وتركيا، وغيرها من المناطق الجغرافية الغنية بالمشاهد الطبيعية في أكثر من 104 مواقع طبيعية و بناء أكثر من 35 ديكور داخلي وخارجي ضخم خاص بالعمل ضمّ 4 موانئ، بالإضافة إلى بناء 5 سفن ضخمة على الطراز الذي يعكس المرحلة وأحداث العمل الذي يروي خمس حكايات إنسانية تحدث بالتوازي لخمس شخصيات في مناطق جغرافية مختلفة ومتباعدة، قبل أن تلتقي مصائر أبطال تلك الحكايات الذين تجمع بينهم مأساة الوقوع أسرى العبودية في زمنٍ راجت فيه تجارة الرقيق.

ولكن الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز الضخم ساهمت فيه عدة أسماء تونسية على رأسهم مخرج العمل لسعد الوسلاتي ، الممثلة ياسمين بوعبيد ، الموسيقي سليم عرجون ، مساهمة خاصة للمخرج مجدي السميري إضافة إلى أحمد بن كريديس وبشير المهبولي ...