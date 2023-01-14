اليوم.. عبادي الجوهر ينتظر طرح أغنيته الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 10:34 صباحاً - يترقب الفنان عبادي الجوهر، طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم خوف وسكات، مساء اليوم السبت 14 يناير، في بر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، برومو أغنية خوف وسكات، لـ عبادي الجوهر، وهي أغنية تعزف ألحانها على أوتار العود، من جلسات أخطبوط العود عبادي الجوهر.

أحدث أغاني عبادي الجوهر

تخطت مشاهدات ميني ألبوم الفنان عبادي الجوهر، الجديد، حاجز 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهو مكون من أغنيتين فقط.

وحققت أغنية دق قلبي للفنان عبادي الجوهر مليونا و52 ألف مشاهدة، بعد طرحها في منتصف شهر يوليو الجاري، على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

بينما حققت أغنية اختفي للفنان عبادي الجوهر مليونا و72 ألف مشاهدة، بعد طرحها في منتصف شهر يوليو الجاري، على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.