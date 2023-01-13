اتفرج- انت الان تتابع خبر باسل خياط يطلب من سيدة قضاء ليلة حميمية معها مقابل المال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت احدى مشاهد الحلقة الثالثة من مسلسل الثمن، بسبب الجرأة التي ظهر فيها بطل العمل "زين" الذي يؤدي دوره الممثل السوري باسل خياط، والممثلة اللبنانية رزان جمال التي تؤدي دور شهرزاد.

وفي المشهد، تقترض شهرزاد 200 ألف دولار، فتضطر لطلب المساعدة من زين صاحب الشركة التي تعمل فيها، فيوافق لكن بشرط واحد، وهو قضاء ليلة معها، فتقبل بطلبه تحت ضغط حاجتها للمال.

تصدر المشهد ترند مواقع التواصل، وسط انتقادات كبيرة للجرأة في طرح الفكرة، دون مراعاة تقاليد المجتمع العربي، علما ان العمل هو النسخة العربية من الدراما التركية "ويبقى الحب".

تدور أحداث مسلسل الثمن، حول شهرزاد وهي سيدة أرملة تفقد زوجها في حادث سير، وتتخلى عائلة الزوج عنها وعن طفلها، خاصة ان الأب لم يكن راضيًا عن هذا الزواج، فتجد نفسها وسط مسؤولية كبيرة في رعاية ابنها، خاصة بعد اصابته باللوكيميا "سرطان الدم" لتبدأ المشاكل والعراقيل بسبب حاجتها للمال لعلاج طفلها، فتستدين من أصدقائها لعلاج ابنها، وتبدأ الحبكة عندما تطلب بقية المبلغ من صاحب العمل الذي طلب منها قضاء ليلة معها مقابل المال.

والعمل من بطولة، باسل خياط، رزان جمال، نيكولا معوض، وسارة أبي كنعان، وغيرهم من النجوم، وتصدر الترند منذ عرض الحلقة الأولى منه.