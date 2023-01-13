اتفرج- انت الان تتابع خبر نجمة جميل وهناء تعود للتمثيل بدور صادم في باب الحارة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد سنوات من الإعتزال، كشفت الممثلة السورية رباب كنعان، عن عودتها لعالم الفن والتمثيل، من خلال مشاركتها في الموسم ١٣ من المسلسل الشهير باب الحارة.

وأكدت رباب كنعان، خلال مقابلة معها في برنامج ET بالعربي، أن دورها في باب الحارة سيكون مفاجئاً ونقلة نوعية في مسيرتها، حيث ستكون محرضة ومحركة للشر، ويتمحور دورها حول تغيير الحدث الأساسي داخل عائلتها بشكل سلبي ليصل إلى ذروة جُرمية.

وأكدت النجمة السورية، أن دراما البيئة الشامية، محببة لدى الجمهور وتُتابع بشكل كبير، وخاصة من قبل المغتربين الذين يشعرون بالحنين إلى ذكرياتهم والحياة السابقة في دمشق.

هذا وكانت رباب قد برزت في الساحة الفنية، منذ فترة التسعينات، وخاصة بدور الآنسة وردة في مسلسل جميل وهناء، عام 1997، وشخصية مايا في مسلسل الفصول الأربعة، بالإضافة إلى مشاركاتها في مسلسل حمام القيشاني، في حضرة الغياب، حارة ع الهوا، بقعة ضوء، صدر الباز، وغيرها من الأعمال الناجحة.

الجدير بالذكر أن رباب كنعان قد اعلنت اعتزالها عام 2020 عبر حسابها في فيسبوك، وكتبت حينها: "عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي".