اتفرج- انت الان تتابع خبر مسابقة الزوج المثالي الخيالي تطلقها ياسمين عز.. ارسمي وردة السعادة واكسبي معنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -واصل الإعلامية ياسمين عز، إثارتها للجدل وحديثها عن الزواج المثالي، حيث أطلقت مؤخرا مسابقة الزوج المثالي الخيالي، وذلك من خلال برنامجها التلفزيون.

فاجأت الإعلامية ياسمين عز، الجميع بإطلاق مسابقة الزوج المثالي الخيالي، خلال برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الجمعة.

وقالت ياسمين عز، إن مسابقة الزوج المثالي الخيالي في منتهى الأهمية، وقائلة: “ارسمي وردة السعادة الزوجية واكسبي معنا!!، في مسابقتنا الجديدة”.

ياسمين عز ترد على البلاغ المقدم ضدها

علقت ياسمين عز على البلاغ المقدم ضدها من قبل مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، قالت “هو أنا لما أقولك احترمي جوزك يبقى وحش ولما بيسخنوكي على جوزك كده رز بلبن!!، وأقدر واحترم الجميع، وأطالب باحترام الزوج، وتقدير كل ما يقدمه”.

عن مواصفات الزوج المثالي الخيالي، قالت ياسمين عز: “ربنا خلق الراجل بيبرق وريحته قرنفل.. جوزك زهرة اللافندر ماشية ع الأرض!”.