اتفرج- انت الان تتابع خبر أمينة شلباية تعود لإثارة الجدل بين المتزوجين: أطلبي الطلاق لو جوزك رفض يغسل أسنانه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت الإعلامية وخبيرة التجميل أمينة شلباية بالتأكيد على إنه من الممكن أن تطلب الطلاق من زوجها زوجها في حالة إذا رفض أن يغسل أسنانه، وقالت أيضاً أن عدم اهتمام الرجل بنظافته الشخصية من الأشياء الغير مقبولة بالمرة.

نصائح أمينة شلباية للسيدات

وقامت أمينة شلباية بالتعليق أثناء لقائها مع الإعلامي سعيد جميل من خلال برنامج “أنا سعد” الذي يبث على قناة القاهرة والناس الفضائية، على رسالة سيدة تعاني من هذه المشكلة مع زوجها، قائلة “أنا لو مكانها ومكنتش خلفت همشي، وأصلا مكنتش هتجوزة من البداية، الستات ليها نفس زي الرجالة، هما الرجالة اللي لهم نفس بس، وفي حاجات أساسيات، لو عايز تربي دقنك ومكسل تحلقها هذبها، لكن عدم غسل الأسنان لا مينفعش”.

وجاء لها سؤال أثناء حلقتها المذاعة من إحدى الفتيات التي تشتكي من طريقة خطيبها في تناول الطعام بشكل غير لائق، وجاء الرد أن تطلب من خطيبها أن يقف عن هذه الطريقة عندما يتناول الطعام والا سوف تتركه وتنفصل عنه.