اتفرج- انت الان تتابع خبر شيرين عبد الوهاب تتعرض لموقف محرج بسبب حسام حبيب : مش هعيط والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لموقف محرك خلال الحفل الغنائي لها الذي أقامته أمس الخميس 12 يناير 2023في دولة الكويت.، حيث ارتدت فستان شيفون واسع مطرز بطبقات من الريشوقدمت شيرين عبد الوهاب عدد من الأغاني الخاص بها مثل ملكش مكان، مشاعر، ويا بتفكر يا بتحس، وغيرها من الأغاني التي نالت الكثير من الحضور لهذا الحفل.

وتوجهت الفنانة المصرية بسؤال إلي جمهورها قائلةً بتحبوا حسام حبيب ولا ايه؟ ولكن الإجابة كانت صادمة من الجمهور حيث قالوا لا مبنحبوش، لترد مش هعيط .. انسوا عشان تعرفوا تعيشوا.