انت الان تتابع خبر جميلة باب الحارة تتفوف على سما المصري بالجرأة والإثارة وتلغي تعليقات المتابعين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم ظهورها القليل على مواقع التواصل، الا أن الفنانة السورية دانا جبر تتصدر حديث المتابعين عند كل صورة تنشرها عبر الإنستغرام، وخاصة انها الغت خاصية التعليق على صورها ومنشوراتها، ما يدفع الجمهور لنشر الصور والتعليق عليها عبر حساباتهم الشخصية او على الصفحات المختصة بأخبار الفنانين والمشاهير.

ومؤخرا نشرت دانا جبر عبر حسابها في انستغرام، صورة مختلفة عن المعتاد، لأن صورتها مرسومة بالريشة، أو ربما تكون قد اعتمدت على إحدى التقنيات أو الفلاتر الحديثة، وظهرت مرتدية فستان ازرق مكشوف من الأعلى بطريقة لافتة، ومحاطة بالورود، ووضعت طوق من الورد على رأسها، وسدلت شعرها على كتفيها.

نالت صورة الممثلة السورية اعجاب المتابعين الذين عبروا عن اعجابهم بجمالها وسحر اطلالتها، بينما تعرضت للإنتقاد من قبل البعض الذين استنكروا فستانها الجريء والمكشوف، مشيرين انها تجاوزت الفنانة سما المصري بالجرأة والإثارة.

على صعيد آخر، كانت دانا جبر قد أعلنت عبر احدى اللقاءات، عن خطوبتها من شاب لم تكشف عن هويته، وطلبت من الجميع الدعاء لهما باتمام علاقتهما بالزواج، لكن بعد فترة، تداولت بعض مواقع الأخبار، والصفحات المهتمة بأخبار الفن، خبر انفصالها خطيبها المغني السوري باسل أسود، رغم أنهما لم يعلنا ارتباطهما بشكل رسمي، بل اكتفيا بالتلميح للعلاقة.

ولم تنفِ النجمة خبر الإنفصال، ولم تؤكده أيضا، مكتفية بمشاركة صور من كواليس عملها القادم "شارع طلال".