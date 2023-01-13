انت الان تتابع خبر فنانة بحرينية تشعل مواقع التواصل بتصريح مثير عن انتقال رونالدو للنصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنانة البحرينية، هيفاء حسين، "تريند" محرك البحث "غوغل" ومواقع التواصل في السعودية، الجمعة بعد تعليقها على انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي.



وقالت الفنانة البحرينية في مقابلة أجرتها على قناة أبوظبي الرياضية: "المشكلة أن كريستيانو رونالدو كان في ريال مدريد وأنا أشجع الهلال وهو راح النصر، الحين يا ربي شو أسوي؟".



وتابعت: "سمعنا أن ميسي سينضم للهلال، أحس اني بيصيرلي انفصام بالشخصية، لأن أنا الحين مع الهلال ولا مع كريستيانو ولا مع ميسي ولا مع البحرين ما أدري شو السالفة..".



وكان رونالدو وقع قبل أيام، عقدا مع النصر السعودي لمدة عامين ونصف العام، فيما يعتقد أنها واحدة من أكثر الصفقات المربحة في تاريخ كرة القدم، وذلك بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وانتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد بأن الهلال الغريم المحلي لنادي النصر، يخطط بدوره لإبرام صفقة من العيار الثقيل من خلال ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي.