اتفرج- انت الان تتابع خبر عاجل| سبب وفاة ليزا ماري بريسلي مغنية أمريكية شهيرة.. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تفاجئ الجميع في مصر والدول العربية والعالم، بوفاة ليزا ماري بريسلي مغنية أمريكية شهيرة، وتسائل الجميع عن سبب وفاة ليزا ماري بريسلي.

أعلنت زوجة أسطورة الموسيقي إلفيس بريسلي، بريسيلا بريسلي، خلال البيان الصادر عنها اليوم، عن سبب وفاة ليزا ماري بريسلي مغنية أمريكية شهيرة.

وأكدت بريسيلا بريسلي زوجة أسطورة الموسيقى إلفيس بريسلي؛ على أن سبب وفاة ليزا ماري بريسلي هي إصابتها بسكتة قلبية عن عمر ناهز٥٤ عاما.

بيان عائلة ليزا ماري بريسلي

أصدرت عائلة الراحلة ليزا ماري بريسلي بيانا جاء فيه: “بقلب منفطر، يجب أن أعلن الأخبار المدمرة بأن ابنتي الجميلة ليزا ماري رحلت عنا، لقد كانت أكثر امرأة عاطفية وقوية ومحبة عرفتها على الإطلاق، نطلب احترام الخصوصية بينما نحاول التعامل مع هذه الخسارة الفادحة”.

من هي ليزا ماري بريسلي؟

ولدت ليزا ماري بريسلي عام 1968، حيث بدأت الغناء عام الغناء عام 2003 من خلال ألبوم بعنوان لمن يهمه الأمر، وتبعته بألبوم ماذا الآن عام 2005، حيث وصلوا إلى المراكز العشرة الأولى في قائمة بيلبورد 200 لأكثر الألبومات مبيعاً.