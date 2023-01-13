اتفرج- انت الان تتابع خبر عاجل.. إحالة ياسمين عز للتحقيق .. بعد شكاوي ضدها بمخالفات قانونية ومهنية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت طارق سعدة نقيب الإعلاميين بإصدار قرار بـ إحالة ياسمين عز للتحقيق، وهي مقدمة برنامج “كلام الناس” ويبث على قناة إم بي سي مصر الفضائية، وهذا بسبب ما جاء لهم من الشكاوى الكثيرة ضدها.

قرار الإعلاميين ضد ياسمين عز

وجاء السبب الأساسي وراء تحويل ياسمين عز إلى التحقيق هو صدور منها الكثير من المخالفات الفنية والقانونية، وأكد الكثير من الأشخاص الذين تقدموا بالشكاوي ضدها أنها تريد أن تهدم منازل الأسر المصرية وتحرض الرجال على زوجاتهم.

وأكد نقيب الإعلاميين في بيان اليوم الجمعة إن القرار جاء بناءاً على التوصيات الخاصة بالمرصد الإعلامي التابع إلى النقابة، وهذا بجانب الكثير من الشكاوي التي جاءت للنقابة من جهات وشخصيات كثيرة، وتعد من الأشياء التي تصدرت جميع مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الحالية.