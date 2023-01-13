اتفرج- انت الان تتابع خبر غياب شمس البارودي عن جنازة والد ريم البارودي .. السر ظهر وبان اعرفه من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سادت حالة من التساؤل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا داخل جمهورية مصر العربية خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة 13 يناير 2023، حول سبب غياب شمس البارودي عن جنازة والد ريم البارودي.وشيعت مساء أمس الخميس جنازة والد الفنانة ريم البارودي من مسجد السلام بمدينة نصر بعد أن وافته اللمنية بهد صراع مع المرض.

غياب شمس البارودي عن جنازة والد ريم البارودي:

وفي هذا السياق كشف مصدر مقرب عن سبب غياب شمس البارودي عن جنازة والد ريم البارودي، والذي يتمثل في أنه الفنانة المعتزلة لا تحب نهائيا الظهور الإعلامي في الفترة الحالية ولذلك فضلت عدم حضور الجنازة، في مسجد السلام.