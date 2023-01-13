اتفرج- انت الان تتابع خبر سبب سخرية الجمهور من إطلالة شيرين عبد الوهاب بحفل الكويت.. تصرفاتها صدمت الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت من جديد المطربة شيرين عبد الوهاب تريند بحث جوجل في الساعات الأخيرة الماضية، وهي التي جاءت بعد حفلها الأخير في الكويت، والسبب هو ليس الأغاني التي قدمتها في الحفل ولكن لبعض ما فعلته على المسرح.

إطلالة شيرين عبد الوهاب في حفلها بالكويت

وانتقد عدد كبير من رواد السوشيال ميديا شيرين عبد الوهاب في حفلها بالكويت بسبب إطلالتها الغريبة والتصرفات التي فعلتها على المسرح، وحضر الحفل عدد كبير من محبيها وتم رفع لافته باكتمال العدد، وتم تنظيم الحفل على أكمل وجه ونجح بشكل كبير ولكن انتقدها الكثيرين.

ويظهر أن إطلالة شيرين من أبرز الأشياء التي عكست حالتها النفسية بسبب الأزمات الكثيرة التي تعرضت لها مؤخرا، حيث أنها ارتدت فستان شيفون واسع ومليء ومطرز بطبقات من الريش حتى تخفي وزنها الزائد وهو ما وصفة الجمهور على السوشيال ميديا بـ “روب الصباحية”، وبالرغم من ظهورها بإطلالتين إلا أن الإطلالة بالفستان البيج نتيج عنها موجة كبيرة من السخرية على السوشيال ميديا.

رأي الجمهور الكويتي في حسام حبيب

وأظهر الجمهور الكويتي رأيه في حسام حبيب وهي من الأشياء التي صدمتها، وذلك عندما مازحتهم أثناء الحفل، وقالت بطريقة ساخرة على المسرح “بتحبوا حسام حبيب ولا إيه؟”، ورد الجمهور عليها “لا ما نحبه”، وحاولت شيرين أن تأخذ الأمر بضحك وقالت “الله يخربيت المشاعر” وصفق لها الجمهور بحرارة.