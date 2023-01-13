اتفرج- انت الان تتابع خبر شاكيرا تفضح خيانة بيكيه بطريقة صادمة ورده كان مزلزلا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت المطربة الكولومبية شاكيرا، حديث المواقع بأغنيتها الجديدة التي تحدثت فيها بطريقة مباشرة على خيانة شريكها السابق جيرارد بيكيه نجم برشلونة المعتزل، وارتباطه بفتاة أخرى.

وأصدرت شاكيرا أغنيتها في فيديو كليب في 12 يناير 2023، بعنوان Music Sessions #53""، وحصدت ملايين المشاهدات.

وتقول كلمات الأغنية: "لن أعود حتى لو بكيت وتوسلت إلي.. لا أريد خيبة أمل جديدة، اتمنى لك التوفيق مع ما يسمى بديلي، لقد استبدلت سيارة فيراري بسيارة توينغو، لقد استبدلت ساعة رولكس بساعة كاسيو"، ثم تابعت كلمات الأغنية قائلة: "تدعي أنك بطل، وعندما كنت بحاجة إليك، رأيت أسوء نسخة منك... ذئبة مثلي ليست مبتدئة، ذئبة مثلي ليست للرجال مثلك".. "لقد تركتني كجار زوجة أبي، والصحافة على الباب والديون تلاحقني".

ليأتي رد بيكيه على أغنية شاكيرا، عبر صورة نشرها عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلا: "الحياة جميلة".

يذكر أن المغنية الكولومبية، لم تتوقف منذ انفصالها عن حبيبها عن توجيه رسائل غير مباشرة له، اذ وجهت في رأس السنة رسالة قالت فيها، حتى لو كان جرح الخيانة لا يزال مفتوحا ومؤلما، الا أن الزمن أفضل جراح لمداواته، ويجب أن تواصل الثقة بالآخرين.