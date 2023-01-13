اتفرج - انت الان تتابع خبر وفاة مغنية معروفة وابنة فنان كبير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -توفيت أمس الخميس، المغنية ليزا ماري بريسلي، الابنة الوحيدة لأسطورة موسيقى الروك اند رول إلفيس بريسلي، عن عمر ناهز 54 عاما، نتيجة تعرضها لأزمة قلبية، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في المستشفى.

ونشرت والدتها بريسيلا بريسلي، نعيا مؤثر، عبرت فيه عن حزنها الكبير والمؤلم لوفاة ليزا، مشيرة انها كانت امرأة قوية وعاطفية ومحبة، وطالبت الجميع باحترام خصوصية العائلة بهذا المصاب الأليم.

ليزا ماري بريسلي، مواليد 1968، أطلقت ألبومها الأول عام 2003 بعنوان "لمن يهمه الأمر"، ثم انتجت ألبوم آخر بعنوان "ماذا الآن" وحققت البوماتها المراكز العشرة الأولى في قائمة بيلبورد 200 لأكثر الألبومات مبيعا.

تزوجت المغنية الراحلة 4 مرات، أولهم كان الموسيقي داني كيو، وبعد انفصالها عنه، تزوجت بعد 20 يوما من نجم البوب مايكل جاكسون وانفصلت عنه بعدما اتهم بالتحرش الجنسي بالأطفال.

ثم تزوجت ليزا من النجم نيكولاس كيج، ليطلب الطلاق بعد 4 أشهر من الزواج، و آخر زيجاتها كانت من عازف الجيتار والمنتج الموسيقى مايكل لوكوود، انفصلت عنه عام 2021.

ونتجت عن زيجات بريسلي 4 أبناء، فقدت واحدا منهم في عمر 27 عاما.