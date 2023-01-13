اتفرج- انت الان تتابع خبر ياسر العظمة يعود إلى جمهوره ببرنامج جديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يطل الممثل السوري ياسر العظمة على جمهوره من خلال برنامج أسبوعي، أعلن عنه أخيرًا، يأتي باسم "مع ياسر العظمة".



ولم يتطرق العظمة إلى الكثير من التفاصيل بشأن برنامجه، وما إذا سيكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في تكرار لتجربة سابقة نفذها العظمة أو ما إذا سيأخذ برنامجه شكلًا جديدًا.



وأشار العظمة في إعلانه عن البرنامج، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها "فيسبوك"، و"تويتر"، إلى أن البرنامج سيكون مساء كل يوم سبت.



وقال العظمة في منشور الإعلان: "أصدقائي في كل مكان، كونوا على الموعد، برنامج مع ياسر العظمة، كل سبت التاسعة بتوقيت دمشق والسعودية، #ياسر_العظمة نظرةٌ ، فابتسامةٌ ، فسلامٌ …فكلامٌ، فموعدٌ ، فلقاءُ!".



وانقطع العظمة عن الساحة الفنية لسنوات قبل أن يعود مؤخرًا عبر برنامج يبث عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "حطوا القهوة عالنار"، تطرق فيه إلى قضايا اجتماعية مختلفة، لكن العظمة توقف عن تقديمه بعد فترة وجيزة من البدء فيه، بسبب انشغاله في التحضير لمسلسل "السنونو"، الذي تم تصويره في دولة الإمارات .



وولد ياسر العظمة في الـ16 من شهر آيار/مايو لعام 1942، في العاصمة السورية دمشق، واشتهر من خلال مسلسل مرايا، الذي ألّفه وأعدّه لمدة تزيد عن 35 عامًا قام خلالها بتمثيل العديد من الشخصيات، التي غالبًا ما تحمل الطابع النقدي الكوميدي.