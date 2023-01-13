اتفرج- انت الان تتابع خبر منها أفاتار وتوب جان .. أفضل 10 أفلام لهذا العام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اختار أبرز منتجي هوليوود، تكملتي فيلمي توب جان وأفاتار بين أفضل الأفلام لهذا العام، فيما انطلقت عملية اختيار الأعمال المرشحة للأوسكار.



وأعلنت نقابة المنتجين الأمريكيين المؤلفة من نحو 8 آلاف متخصص في المجال السينمائي عن ترشيحاتها ضمن قائمة من 10 أفلام، بينها "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر".



وحقق الجزء الثاني لكل من "أفاتار" و"توب جان" إيرادات بأكثر من مليار دولار، فيما سجلت تتمة "بلاك بانثر" نحو 800 مليون دولار، مع العلم بأنّ صالات السينما في العالم استأنفت نشاطها جزئياً عام 2022 بعدما شهدت إغلاقاً بسبب الجائحة.



وتحظى الجوائز التي تمنحها نقابة المنتجين بأهمية كبيرة وتُعتبر مقياساً موثوقاً نسبياً لجوائز الأوسكار.



وأصدرت النقابة هذا العام قائمتها في اليوم نفسه الذي انطلقت فيه عملية اختيار الأفلام المرشحة لنيل الأوسكار.



ومن بين آخر 15 عملاً فاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم، نال 12 منها الجائزة المعادلة التي تمنحها النقابة، وآخرها "كودا" و"نومادلاند".



ويتنافس كل من "ذي بانشيز أوف إنيشيرين" و"ذي فيبلمانز" و"إيفريثينج إيفريوير آل أت وانس" التي نالت كلها جوائز "جولدن جلوب" الأخيرة، للفوز بأبرز جائزة لنقابة المنتجين الأمريكيين.



أما الأفلام الأربعة الأخرى المُرشحة للفوز بهذه الجائزة فهي "إلفيس"، "تار"، "ذي وايل"، "جلاس أونيون: إيه نايفز أوت ميستيري".



وستُقام حفلة توزيع جوائز النقابة في 25 فبراير/ شباط، قبل أن يُختتم الموسم بجوائز الأوسكار المُرتقبة في لوس أنجلوس بتاريخ 12 مارس/ آذار.