اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد أزمة الإدمان .. هذا ما قالته شيرين عبد الوهاب لجمهورها بأول حفل غنائي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أحيت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا في دولة الكويت مساء الخميس في اول لقاء لها مع جمهورها بعد أزمتها الشهيرة مع علاجها من الإدمان.



وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع حفل شيرين عبد الوهاب سواء في المسرح معبرين عن سعادتهم بعودتها لإحياء الحفلات من جديد.



وخلال الحفل، وجهت شيرين رسالة لجمهورها قائلة: "ارقصوا يلا وانسوا عشان تعرفوا تعيشوا".

يشار إلى أن هذا الحفل كان من المقرر إحيائه السبت 29 أكتوبر الماضي ولكن تم تأجله بسبب أزمتها الصحية ودخولها إلى المستشفى للعلاج من الإدمان وبعد احتاجازها 20 يوما في المستشفى خرجت شيرين عبد الوهاب وأكدت لجمهورها أنها في أفضل حال.