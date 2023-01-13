اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ياسمين صبري تلفت انظار الشباب بالجينز المفتوح بالكامل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.وظهرت ياسمين صبري خلال تواجدها داخل سيارتها، حيث ارتدت جاكت جينز مفتوح بالكامل وأسفله ملابس من اللون الأسود بإطلالة كاجول أنيقة وجذابة أثارت إعجاب الجَمهور أما من الناحية الجمالية استخدمت القليل من المكياج من كعادتها المعروفة عنها،

وكان أخر أعمال الفنانة المصرية هو مسلسل فرصة ثانية” والذي تم عرضه في 2020، حيث شاركها في العمل كلا من أحمد مجدي، وآيتن عامر، و هبة مجدي والفنان دياب، ومحمود البزاوي ومن إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفي جمال هشام