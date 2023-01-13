اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تمتع الرجالة بالرقص البلدي بالأسود أبو فتحة كبيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال فيديو كليب مرتدية فستان من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر وبه فتحة كبيرة في منطقة الساقين وتقوم بالرقص البلدي رفقة مجموعة من الفتيات أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه.

وأعلنت الفنانة الاستعراضية أنه سوف ظهر على قناة الجديد اللبنانية مساء غداً السبت، وذلك عبر منشور لها على حسابها بالانستجرام.