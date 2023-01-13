اتفرج- انت الان تتابع خبر تعليق ياسمين عز على أنباء وقف برنامجها: برنامجي الجميل موجود والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الإعلامية ياسمين عز بالتعليق على أنباء وقف برنامجها كلام الناس وهو الذي يبث على قناة إم بي سي مصر، والسبب وراء ذلك هو عدم بث حلقة جديدة منه أمس، وهذا ما أثار اهتمام جميع المتابعين.

مايا مرسى تطالب بوقف برنامج ياسمين عز

وجاء في منشور لـ ياسمين عز من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت حد بيسألني الحلقو ليه إعادة النهاردة؟، حبيت السؤال وهجاوبك.. وكأننا أول مرة بنعرض حلقة معادة في يوم الماتش، برنامجي الجميل موجود في أيامه الثابتة 6 مساءً..غداً ألقاكم”.

ومن ناحية أخرى طالب المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى بوقف برنامج ياسمين عز، وأشارت في بيان له إنه يرفض المحتوى الذي يقدم في برنامج “كلام الناس الذي يبث على قناة إم بي سي الفضائية، وهو الخاص بالإعلامية ياسمين عز والذي تقدم الكثير من النصائح الغريبة على مجتمعنا المصري.