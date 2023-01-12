أول تعليق من ياسمين عز على أنباء وقف برنامجها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 11:25 مساءً - ردت الإعلامية ياسمين عز، على عدم إذاعة حلقة جديدة من برنامجها "كلام الناس"، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر".

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، قالت ياسمين عز: "حد بيسألني الحلقة ليه إعادة انهاردة؟.. حبيت السؤال وهجاوبك.. وكأننا أول مرة بنعرض حلقة معادة في يوم الماتش، برنامجي الجميل موجود في أيامه الثابتة 6 مساءً..غدا ألقاكم".

وفي سياق متصل، طالب المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بـ وقف برنامج ياسمين عز، مشيرًا في بيان له، إنه يرفض المحتوى الذي يقدم من خلال برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "MBC مصر" للمذيعة ياسمين عز.

وأضاف أن ذلك المحتوى يمثل إهانة وتحقير وتقليل من شأن المرأة المصرية ويضر بها، كما يعد محتوى موجها لتغييب الوعي المجتمعي بما يتم إنجازه على أرض الواقع من جهود حثيثة لتمكين المرأة المصرية.

وأعلن المجلس في البيان، تقدمه بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد البرنامج، حيث تلقى المجلس العديد من الشكاوى من نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي، للتعبير عن رفضهن لهذا المحتوى بالإضافة إلى المطالبة بوقفه.

وأكد المجلس: "رفضه القاطع لأي محتوى من شأنه تحقير وإهانة المرأة المصرية، حيث إن المحتوى الذي يقدمه البرنامج عن المرأة المصرية مهين ورجعي ويتضمن خطابا تحريضيا لممارسة العنف ضد المرأة المصرية، وتطبيع إهانة وضرب الأزواج للزوجات، وأنه على النساء تقبل العنف والإهانة"، كما يتضمن محتوى البرنامج أيضًا السخرية والتنمر على حال الأسرة المصرية، ما يؤدي إلى تدمير البنية الاجتماعية وخلق نزاعات داخل الأسرة دون اعتبار لأحكام الدستور المصري الذي تضمن أكثر من 20 مادة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف والتمييز واحترام المرأة وصون كرامتها.