اتفرج- انت الان تتابع خبر شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب قيام شخص بارتدائها الحذاء.. “مطلعش حسام حبيب”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداول عبر صفحات السوشيال ميديا، صورة جزمة شيرين عبد الوهاب وقيام شخص بمساعدتها في ارتدائها الحذاء، قبل صعودها لحفلتها في الكويت.

تداول صورة لشخص يقوم بمساعدة شيرين عبدالوهاب في ارتداء حذائها قبل صعودها على المسرح لبدء حفلها المنتظر في الكويت.

واستعدت شيرين عبد الوهاب قبل صعودها على المسرح للخروج أمام جمهورها في أفضل صورة، وأن الغريب هو ظهور شخص بمساعدتها لارتداء الحذاء، وهو ما جعلها تتصدر صفحات السوشيال ميديا وتتساءل البعض عن هوية هذا الشخص.

وتسائل رواد السوشيال ميديا عن هوية الشخص الذي يساعد شيرين عبد الوهاب في ارتداء حذائها، وأرجح أن هذا الشخص هو حسام حبيب.

إلا أن أتضح الأمر عكس ذلك، أن الشخص الذي ظهر مع شيرين في الصورة هو شخص من فريق عملها المتواجد معها في الكويت.

أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب

وتتراوح أسعار الحفل ما بين 1900 جنيه مصري “20 دينارًا كويتيًا”، و19.300 جنيه مصري “200 دينار كويتي”، حيث توجد العديد من الفئات الأخرى.

التحقيق مع شيرين وحسام حبيب

وكان قد خضعت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد زيارتهما إلى الفنان فضل شاكر فى المخيم المقيم به والذى دخلته شيرين من خلال تصريح من الجيش اللبنانى حيث سمح لهما بدخول المخيم وليس زيارة فضل شاكر.