عاجل| أول رد من ياسمين عز على أنباء وقف برنامجها بعد بلاغ للنائب العام

رياض - احمد صلاح - تردد عبر صفحات السوشيال ميديا، أنباء عن وقف برنامج ياسمين عز، وذلك في ظل الأزمة التي تمر بها بعد تقديم تحقيقات بلاغ للنائب العام وشكوى للأعلى للإعلام.
أول رد من ياسمين عز على أنباء وقف برنامجها
وكتبت ياسمين عز عبر صفحتها الشخصية انستجرام :” حد بيسالني الحلقة أية إعادة النهارده ؟ حبيت السؤال وهجاوبك.. وكأننا أول مرة نعيد حلقة دائما بمعرض حلقه معادة في يوم الماتش برنامجي الجميل موجود في أيامه الثابتة ٦ مساء غدا ألقاكم “.
هجوم على ياسمين عز
تعرضت ياسمين عز إلى هجوم بسبب برنامجها المقدم “كلام الناس” على قناة “أم بي سي مصر”، بسبب كثرة تصريحاتها لصالح الرجال وإعلانها ضرورة أن تسكت المرأة عن أي شيء تتعرض له.
وتسبب ذلك في تحرك عدد من الجهات إلى الإجراءات القانونية من أجل وقف البرنامج، حيث رفضت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، ما تقدمه ياسمين عز في برنامجها كلام الناس من محتوى يقلل من شأن المرأة المصرية.