اتفرج- انت الان تتابع خبر عاجل| أول رد من ياسمين عز على أنباء وقف برنامجها بعد بلاغ للنائب العام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تردد عبر صفحات السوشيال ميديا، أنباء عن وقف برنامج ياسمين عز، وذلك في ظل الأزمة التي تمر بها بعد تقديم تحقيقات بلاغ للنائب العام وشكوى للأعلى للإعلام.

أول رد من ياسمين عز على أنباء وقف برنامجها