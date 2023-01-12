اتفرج- انت الان تتابع خبر مافيش رقص ولا تدخين.. شروط حضور حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الجهة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في الكويت، شروط حضور الحفل المقرر إقامته اليوم الخميس الموافق 12 يناير.وقد جاءت شروط حضور الحفل على النحو التالي: ممنوع التصوير ودخول مسجلات الصوت، يُمنع كافة أشكال التدخين، يُمنع الوقوف أو الرقص، يُمنع دخول الحفل لمن يقل عمره عن 16 سنة دون مرافقة بالغ يزيد عمره عن 18 سنة، يجب أن يزيد عمر الحضور عن 10 سنوات.

أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

وقد تم تقسيم تذاكر الحفل إلى 10 فئات، يبلغ سعر تذكرة الفئة البرونزية 30 دينار كويتي، يبلغ سعر تذكرة الفئة الفضية 45 دينار، يبلغ سعر تذكرة الفئة الذهبية 65 دينار، يبلغ سعر تذكرة الفئة البلاتينية 70 دينار، سعر تذكرة الفئة الماسية B يبلغ 90 دينار، سعر تذكرة الفئة الماسية A يبلغ 110 دينار، سعر تذكرة فئة رويال B يبلغ 130 دينار، سعر تذكرة فئة رويال A يبلغ 150 دينار، سعر تذكرة فئة VIP يبلغ 180 دينار، سعر تذكرة فئة VVIP يبلغ 200 دينار.

يُذكر أن هذا الحفل كان من المقرر إقامته يوم 29 أكتوبر الماضي، ولكنه تأجل بعد دخول شيرين عبد الوهاب إحدى المصحات للعلاج من الإدمان.