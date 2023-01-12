اتفرج- انت الان تتابع خبر سعرها أكتر من 170 ألف جنيه.. نرمين الفقي تتألق ببدلة غامقة على الشاطئ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تألقت الفنانة نرمين الفقي، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة مميزة نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت “نرمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عدة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها وعلى جالسة على أحد الشواطئ، مرتدية بدلة بدرجات اللون الأزرق، وهي من تصميم Louis Vuitton، يبلغ سعر الجاكيت 4 آلاف دولار، أي حوالي 118 ألف جنيه، ويبلغ سعر البنطلون 1800 دولار أي حوالي 53 ألف جنيه.

وقد انهالت التعليقات على تلك الإطلالة، فجاء بعضها على النحو التالي: (القمر بتاعنا)، (يا مسا الجمال والسعاده ع الجمال كله)، (حورية البحر والسحر والجمال)، (اجمل واحلى قمر).

أحدث أعمال نرمين الفقي

وكان أحدث عمل فني قدمته الفنانة نرمين الفقي هو مسلسل “الكبير أوي 6” والذي تم عرضه في رمضان 2022، وظهرت فيه ضيفة شرف.

مسلسل “الكبير أوي 6” بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، هشام إسماعيل، محمد سلام، ليلى عز العرب، سليمان عيد، حسين أبو حجاج، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.