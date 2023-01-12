اتفرج- انت الان تتابع خبر في حتة تانية.. فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل يحقق 17 مليون جنيه في أسبوعين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل للنجم محمد هنيدي، إيرادات شباك التذاكر السينمائي، بعد تحقيقه 17 مليون جنيه، منذ بداية عرضه بدور العرض السينمائي من أسبوعين وحتى الآن.وقد بلغ إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن 17 مليون و 656 ألف و 797 جنيه، متفوقًا على الأفلام المنافسة وهي: فيلم هاشتاج جوزني لمايان السيد وأمير المصري، فيلم تحت تهديد السلاح لحسن الرداد ومي عمر، فيلم شلبي لكريم محمود عبد العزيز وروبي، فيلم فضل ونعمة لهند صبري وماجد الكدواني.

أبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل بطولة كلًا من محمد هنيدي، نور، رحمة أحمد، محمد سلام، ياسر الطوبجي، محمود حافظ، محمد الصاوي، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، مادلين طبر، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول طبيب تجميل والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يمتلك عيادة تجميل، وخلال عمله في العيادة تحدث العديد من المفارقات الكوميدية.