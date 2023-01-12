اتفرج- انت الان تتابع خبر دعوة للتبرع وتقليل مظاهر الرفاهية.. هكذا تفاعل نجوم الفن مع أزمة ارتفاع الأسعار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تفاعل عددًا من نجوم الفن عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مع أزمة ارتفاع الأسعار التي شهدتها مصر مؤخرًا، وأثارت استياء عدد كبير من المواطنين.

أعلن الفنان ياسر جلال تبرعه بمبلغ 3 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر، مساهمة منه في الأزمة الاقتصادية الطاحنة، حيث أصدر بيانًا قال فيه: “المرة دي بعلن عن الجهة والمبلغ اللي اتبرعت بيه لأنيبتمنى كلنا نشترك ونعمل اللي نقدر عليه وبدعي زملائي النجوم إنهم يتبرعوا باللي يقدروا عليه.. أنا عارف أن في منهم عمل الموضوع قبلكده، بس لو عملوا ده تاني يبقي شيء عظيم”.

وتابع: “يعلم ربنا السبب اللي خلاني أعمل كده هو الأزمة اللي بتمر بيها مصر دلوقتي.. أنا راجل لا غاوي شهرة ولا نجومية.. أنا بشتغلوبخلص شغلي وبروح أقعد مع مراتي وأولادي وبعمل ده لأن كلنا شايفين البلد بيمر بأزمة كبيرة، والعالم كله بيمر بأزمة كبيرة، وإن شاء اللهالأزمة تعدي لما كلنا نقف جنب بعض”، وحرص على إنهاء حديثه بالدعاء لمصر”.

كندة علوش: قللوا مظاهر الرفاهية

من جانبها، طالبت الفنانة كندة علوش بمراعاة مشاعر غير القادرين، والتقليل من مظاهر الرفاهية، حيث كتبت عبر حسابها بتويتر: “لما تبقى الناس في كل مكان ومن جميع الطبقات بتمر بظروف اقتصادية صعبة من الواجب علينا نحس بغيرنا ونساعد على قد مانقدر”.

وتابعت: “في الظروف دي يستحسن نراعي مشاعر الناس، ونخفف من مظاهر الترف والتباهي في الحياة، وعلى السوشيال ميديا حتى لو كانت ظروفنا أحسن من غيرنا.. في ناس حقيقي تعبانة”.

راندا البحيري: هعمل زي ياسر جلال

أعلنت الفنانة راندا البحيري، أنها ستسير على خطى الفنان ياسر جلال قائلة: “الشكر للنجم المحترم الخلوق ياسر جلال اللي وقف جنب بلده في وقت البلد كلها محتاجة إنها تتكاتف”.

وتابعت: “وبإذن الله تكون قدوة لفنانين كتير وأنا أولهم ونعمل واجبنا ونحط اللي نقدر عليه في الصندوق، أنا كمان هعمل كده شكرًا يا سرجلال.. طول عمرك مخلص ووطني ومحترم وابن أصول”.

عفاف مصطفى تدعو إعالة الأسر الفقيرة

وقد دعت الفنانة عفاف مصطفى القادرين بإعالة الأسر الفقيرة، حيث كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك: “ظروف صعبة بسبب الأسعار فواجب على كل مقتدر إعالة أسرة فقيرةأو أكتر بشهرية قدر المستطاع”.

وتابعت: “واللي هيقولي اعملي إنتي الأول، أنا ربنا وحده شاهد بعمل إيه ومن قبل كده”.