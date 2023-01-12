اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ليلي أحمد زاهر قمر 14 في ظهور يفوق الخيال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الصغيرة ليلي أحمد زاهر نجلة الفنان احمد زاهر بشر مجموعة من الصور الجديدة لها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .وظهرت ليلي احمد زاهر بأطلاله جذابة مرتدية ملابس من اللون الأسود وأسفلها تيشرت من اللون الأزرق وتركت شعرها الطويل منسدلا بين وجهها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه مما جعل إطلالتها مميزة

ونالت صور الفنانة الصغيرة إعجاب الكثير من المتابعين وحظيت علي الكثير من التعليقيات مثل أجمل لولي