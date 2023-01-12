اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نرمين الفقي خطفت أنظار الرجالة بالأسود الملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة نرمين الفقي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”وظهرت نرمين الفقي خلال توجدها في احدي المدن الساحلية وهي مستلقية مرتدية ملابس يغلب عليها اللون الأسود الجذاب الذي خطف أنظار الكثير من جمهورها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها على ظهرها، معلقة انظر قصة الشعر الجديدة

وحصلت الفنانة، علي الكثير من التعليقات مثل : الله عليكي قمراية قمراية قمراية واجمل روح واحلي احساس والحلاوة والطعامة كلها ياقمري ياجميلتي وعروستي وياسمينتي ولؤلؤتي وحبيبتي الغالية أوي أوي.