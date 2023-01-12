اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيفاء وهبي تتألق بالأسود المتفوح بالكامل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة من الصور الجديدة لها، بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هيفاء وهبي خلال تواجدها في العاصمة اللبنانية بيروت، مرتدية ملابس كاجول من اللون الأسود بالكامل بطريقة أثارت إعجاب جمهورها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها، وقامت بوضع قلب من اللون الأسود في التعليق على الصور

وأثارت الفنانة والمطربة اللبنانية حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بسبب الظهور التي كانت عليه خلال مشاركتها في حفل بالمملكة العربية السعودية.