اتفرج- انت الان تتابع خبر الهجوم علي جنات.. تجاهلت ابنتها في عيد ميلادها فنتقدها الجمهور “اتفرج”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسبب تصرف قامت به الفنانة جنان مع ابنتها في عيد ميلادها، في الهجوم على جنات من قبل رواد السوشيال ميديا في مصر والدول العربية، بعد تداول فيديو عبر الانستجرام.

انتشر فيديو عبر صفحات السوشيال ميديا، للفنانة جنات رفقة زوجها خلال الاحتفال بعيد ميلادها، تسبب في الهجوم على جنات.

في حفل عيد ميلاد الفنانة جنات تألقت كالعادة حيث ارتدت فستان أنيق وجذاب يكشف عن جمالها.

https://www.instagram.com/reel/CnE6uaJK_Gb/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

جنات تتجاهل ابنتها في عيد ميلادها

ظهر في الفيديو الذي ظهرت فيه الفنانة جنات وهي تتجاهل ابنتها في عيد ميلادها، وكانت المفاجأة عندما ظهرت ابنتهم وقامت بالنداء على والدها بشكل متكرر، وخلال الانشغال بالحفل لم يرد والدها عليها.

وبعد هذا التصرف، قام الجمهور بالهجوم على جنات وزوجها، بأنهم انشغلوا خلال الاحتفال ولم ينتبهوا لابنتهم بشكل جيد.

وشهدت الفيديو تعليق فاطمة عادل، أخصائية تربية خاصة واضطرابات تواصل، التي قالت بأنه عدم تلبية نداء الأبناء وتجاهلهم يمكن أن يربي مشاعر جافة عند الأطفال.