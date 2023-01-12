انت الان تتابع خبر بالفيديو.. شطب منة شلبي من النقابة بعد الحكم عليها.. أشرف زكي يزيح الستار عن الحقيقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع في الوقت الحالي عن حقيقة شطب منة شلبي من النقابة بعد الحكم عليها، وهي من الأشياء التي انتشرت على جميع صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ولذلك كشف أشرف زكي عنها.

الحكم على منة شلبي

ونفي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كل ما انتشر حول شطب منة شلبي من النقابة بعد الحكم عليها، وأيضاً حرمانها من ممارسة مهنة التمثيل، وهذا يأتي بعد إدانتها بحكم قضائي بسبب إحرازها الحشيش.

وصدر ضد الفنانة منة شلبي حكم بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه، ولذلك كشف الفنان أشرف زكي أن الشروط القانونية التي تخص شطب العضوية، وهي لن تطبق عليها أن الحكم الذي صدر ضدها ما زال قابل إلى الاستئناف والنقض، ولا يوجد أي شيء يدل على أنها سوف يتم شطبها من داخل النقابة، وتمارس عملها بشكل طبيعي ولا يوجد أي تغير عليه.