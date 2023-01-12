طرح برومو فيلم جروب الماميز لـ روبي ويسرا اللوزي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 02:25 مساءً - نشرت الفنانة يسرا اللوزي عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، برومو فيلمها الجديد “ جروب الماميز ” .

فيلم جروب الماميز يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم روبي ويسرا اللوزى ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح.

العمل تدور أحداثه فى في إطار كوميدي اجتماعي،حين يجمع جروب للواتس أب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني مريم ونادية من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، والفيلم من بطولة روبي ويسرا اللوزي .

ومن ناحية أخري تخوض يسرا اللوزي السباق الرمضاني لـ 2023، من خلال مسلسل "جميلة" بطولة: ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، يسرا اللوزي، نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، المسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.