فيلم She Came to Me يفتتح الدورة الـ73 لمهرجان برلين السينمائي الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 02:25 مساءً - يتألق الفيلم الأمريكى She Came to Me بقلم ريبيكا ميلر ويفتتح الدورة الـ 73 من مهرجان BERLIN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL، الذى سيقام في الفترة بين 16 فبراير المقبل إلى 26 من نفس الشهر.

وتضم الكوميديا الرومانسية للمخرجة وكاتبة السيناريو ريبيكا ميلر مجموعة من النجوم العالميين من بينهم بيتر دينكلاج وماريسا تومي وجوانا كوليج وبريان دارسي جيمس وآن هاثاواي.

فيلم الكوميديا المبهج She Came to Me يدور عن الحب بجميع أشكاله حيث تنسج معًا حكايات مجموعة من الشخصيات التى تعيش في العاصمة الرومانسية لمدينة نيويورك، مع توقف الملحن ستيفن لاودم (بيتر دينكلاج) عن تقديم أي الحان إبداعية جديدة، ومع عدم قدرته على إنهاء لحن جديد للأوبرا، وبناءً على طلب من زوجته باتريشيا (آن هاثاواي)، التي كانت معالجته السابقة، أن ينطلق بحثًا عن الإلهام، وفى خلال رحلته م يكتشفه أكثر بكثير مما كان يساوم عليه أو يتخيله.

وعلق المخرجان Mariëtte Rissenbeek و Carlo Chatrian قائلين:" يسعدنا أن نفتتح هذه النسخة من المهرجان بكوميديا لا تقاوم مبنية على الصراعات اليومية للمجتمع الغربي، وتختار الشخصيات، التي تصورتها ريبيكا ميلر ويجسدها ممثلون رائعون، أن تتبع إلهام اللحظة بدلاً من أن تقودها إملاءات مجتمعية، مثل أحد أفلام هوليوود المشفرة مسبقًا، يعتبر She Came to Me قصيدة سحرية لحرية التعبير".

كانت المخرجة وكاتبة السيناريو ريبيكا ميلر ضيفة في برلين عام 2016 مع فيلم بانوراما Maggie’s Plan، بعد عرض فيلمها The Private Lives of Pippa Lee في المنافسة عام 2009.