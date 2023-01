10 فبراير..عرض فيلم Titanic بدور العرض عالمياً

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 11:23 صباحاً - استطاع فيلم TITANIC تيتانيك استحواذ قلوب ملايين المشاهدين لسنوات عديدة بعد عرضه أول مرة، حيث لم تقل كفائته ومشاهداته بل مازات تحقق مشاهدات كبيرة ويعود الآن إلى شاشات السينما من جديد بعد طرحه يوم 19 ديسمبر من عام 1997، بداية من يوم 10 فبراير المقبل، بالتزامن مع احتفال العالم بعيد الحب، وفقا لتقرير على أحد المواقع الأجنبية.

وسيتم عرض فيلم TITANIC الذي حطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر في وقتها، بتقنية الـ 4K، و 3D، كما يصادف طرح العمل من جديد الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للفيلم الذي أخرجه المخرج العالمى جيمس كاميرون الذي حقق أكثر من 2 مليار دولار في شباك التذاكر.

وذلك بعد أن طرح صناع الفيلم الأسطوري Titanic أفيش وتيلر جديدا مع إعادة عرضه فى السينمات بإيطاليا وفرنسا والسويد بتقنية4G بعد 25 سنة من إنتاجه. وهو العمل الذى غير مسار بطليه ليوناردو دى كابريو، وكيت وينسلت ومخرجه جيمس كاميرون.

وحقق فيلم Titanic من بطولة ليوناردو دي كابريو كيت وينسلت نجاحا جماهيريا ونقديا وقت عرضه للمرة الأولى في الـ 19 من سبتمبر عام 1997، وقد وصلت إيراداته نحو 1.84 مليار دولار عالميا، وفاز الفيلم بـ 11 جائزة أوسكار.

ومن أهم أسرار هذا العمل هو أن القائمين على العمل كانوا يفضلون أن يلعب ماثيو ماكونهى دور البطولة "جاك" ولكن جيمس كاميرون أصر على أن يلعب هذا الدور النجم "ليوناردو دى كابريو" والذى حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا لم يكن له نظير في وقته.

وفى حين تم ترشيح النجمة العالمية ريبا ماكنتير لتجسيد دور "مولى براون" وبالرغم من موافقتها على تقديم الدور إلا أنها اعتذرت بعد ذلك بسبب ازدحام جدول أعمالها التى كانت تضعه لنفسها فى هذه المرحلة.

ومن الأسرار التي لا يعرفها عشاق ومشاهدو الفيلم الأشهر فى العالم أن نجمة الأوسكار الشهيرة كيت وينسلت رفضت تمامًا ارتداء بدله خلال السباحة بتصوير عدد من مشاهد العمل وهو ما عرضها للإصابة بالالتهاب الرئوي.

وعن الاسكتش العاري الذي تم رسمه لروز التي جسدت دورها نجمة الأوسكار كيت وينسلت ضمن أحداث العمل وهو واحد من أكثر المشاهد التي أثارت ضجة كبيرة، وأعلنت عدد كبير من المواقع الفنية أنه فى عام 2011 تم بيع الرسمه فى مزاد ضخم ووصل سعرها إلى 20 ألف دولار امريكى.

ولم يقتصر نجاح الفيلم على الجانب النقدي فقط، بل حقق نجاحًا جماهيريًا مذهلاً فوصلت ميزانيته إلى 200 مليون دولار، فى حين حقق إيرادات لأكثر من 2.1 مليار دولار ويعتبر واحدًا من أكثر الأعمال السينمائية حصدًا للإيرادات في قائمة أعمال هوليوود السينمائية.

ويتوقع البعض أنه تم تصوير أحداث العمل بالولايات المتحدة الامريكية فقط لكن فى الحقيقة أنه تم تصوير أحداث "TITANIC" بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وما زال عشاق فيلم "TITANIC" تعلق بأذهانهم أغنية "My Heart Will Go On" التي أبدعت فى تقديمها النجمة العالمية سيلين ديون، حيث تحولت الأغنية رقم 1 والأكثر رومانسية فى العالم.